الاتحاد المنستيري: الهيئة التسييرية تعلن تعذر مواصلة مهامها بسبب غياب الدعم المادي

اعلنت الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري برئاسة امير الحيزم مساء اليوم الخميس تعذر مواصلتها لمهامها في ظل عدم توفر الدعم المادي.

واوضحت الهيئة التسييرية للاتحاد المنستيري في بلاغ لها عبر صفحة الفريق الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان مهامها تنتهي يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 ويتعذر عليها مواصلة مهامها التي اضطلعت بها منذ 10 اوت المنقضي من اجل تفادي الفراغ الاداري بالفريق داعية جميع المتدخلين الى ايجاد الحلول الكفيلة باستقرار الجمعية.

يذكر ان اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري قد اعلنت امس الاربعاء عن عدم وجود اية قائمة مترشحة لانتخابات الهيئة المديرة للفريق المقررة يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري.

واوضحت اللجنة المستقلة للانتخابات في بلاغ لها انها قررت اعلام الهيئة التسييرية للفريق بعدم وجود اية قائمة مترشحة في الاجال القانونية لاتخاذ ماتراه مناسبا ضمانا لمصلحة الجمعية.



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