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بلدية تونس تعلن عن انطلاق مشروع اقامة نظام للتصرف طبقا لمقتضيات مكافحة الفساد ومعايير "إيزو 3701

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 22:12 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت بلدية تونس اليوم الخميس عن شروعها في تطبيق مشروع يهدف الى إقامة نظام للتصرف طبقا لمتضيات مكافحة الفساد والرشوة والمعيار الدولي "ايزو 3701 " ويمكن تعميمه لاحقا على مختلف بلديات الجمهورية.
وقال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية سليمان القلي في افتتاح ندوة أقيمت بقصر البلدية بالعاصمة أن هذا المشروع سيقام في نطاق التعاون الدولي لبلدية تونس وخاصة مع فرنسا وألمانيا والجمعية الدولية للبلديات الناطقة بالفرنسية والوكالة الالمانية للتعاون "جيز".
وسيكتمل هذا المشروع بعد سنة من انطلاقه بداية من شهر سبتمبر الحالي وبعد تكوين الاعوان المختصين في البلدية واقامة اقسام للمراقبة لتطبيق المعايير القانونية لمكافحة الفساد في البلدية والهياكل المرتبطة بها.
وسيتم الشروع في تطبيق المعايير على ادارتين فرعيتين بالبلدية وهما ادارة الشباب والطفولة وادارة الاملاك البلدية ثم الى بقية الادارات بعد التكوين والتمكن من الخبرات واستعاب منهجية الحوكمة الجديدة واعداد تقرير في نهاية المشروع وتوصيات لتطبيقها .
...

وتم بعث لجنة قيادة للمشروع تضم كفاءات من البلدية والمصالح المركزية والجهوية والمحلية المعنية وممثلين عن المتعاونين الدوليين كما تم تكليف منسق محلي للمشروع بالبلدية.


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