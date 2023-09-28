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كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يشارك في اجتماع عن بعد لمجلس إدارة صندوق "الفرنكفونية معهن"

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 18:20 قراءة: 0 د, 48 ث
      
شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج منير بنرجيبة، أمس الاربعاء، في اجتماع عن بعد لمجلس إدارة صندوق « La Francophonie avec Elles » (الفرنكفونية معهن)، الذي تمّ إنشاؤه سنة 2020 بمبادرة من الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.


وأكّد كاتب الدولة في مداخلته خلال الاجتماع، الأهمية التي توليها تونس لدعم وتمكين المرأة وضمان تكافؤ الحقوق والمساواة مع الرجل، ودفعها للاستفادة القصوى من مختلف الآليات الهادفة إلى تشجيع ودفع المبادرات الاقتصادية التي تستجيب لتطلعاتها ورغبتها في المساهمة النشيطة والفعّالة في الدورة الاقتصادية، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية.
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يشار الى أن هذا الصندوق، يهدف الى دعم وتأطير أنشطة النساء والفتيات من الدول الأعضاء، خاصة المرأة في وضع هشاشة، في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة والتكوين والمواطنة، وذلك في إطار ترؤّس تونس لقمة الفرنكوفونيّة.

وقد ساهم هذا الصندوق سنتي 2022 و 2023 بمبالغ مالية رمزية في إطار تمويل مشاريع تهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة بتونس لفائدة جمعيات من المجتمع المدني ناشطة بعدد من المدن التونسية.


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