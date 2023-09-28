وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية  تعلن عن بدء التسجيل في الدورة الرابعة لمسابقة المنتجات المحلية التونسية

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن بدء التسجيل في الدورة الرابعة لمسابقة المنتجات المحلية التونسية التي ستقام خلال شهر نوفمبر 2023 بمركز المعارض بياسمين الحمامات .



ويمكن لكل الجهات المعنية بالمنتجات المحلية من فلاحين ومنتجين ومؤسسات تحويل وغيرها المشاركة في هذه المسابقة بتعمير استمارة المشاركة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني (concoursterroir@apia.com .tn)، في موعد أقصاه 10 أكتوبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة المنتجات المحلية التونسية هي حدث وطني يجمع المستهلكين والمنتجين والخبراء حول المنتجات المحلية، ولا سيما الزيتون وزيت الزيتون والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات المصنوعة من الحبوب والمنتجات ذات الأصل الحيواني والخضروات وغيرها.

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