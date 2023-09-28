Babnet

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية  تعلن عن بدء التسجيل في الدورة الرابعة لمسابقة المنتجات المحلية التونسية

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 19:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن بدء التسجيل في الدورة الرابعة لمسابقة المنتجات المحلية التونسية التي ستقام خلال شهر نوفمبر 2023 بمركز المعارض بياسمين الحمامات .

ويمكن لكل الجهات المعنية بالمنتجات المحلية من فلاحين ومنتجين ومؤسسات تحويل وغيرها المشاركة في هذه المسابقة بتعمير استمارة المشاركة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني (concoursterroir@apia.com .tn)، في موعد أقصاه 10 أكتوبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة المنتجات المحلية التونسية هي حدث وطني يجمع المستهلكين والمنتجين والخبراء حول المنتجات المحلية، ولا سيما الزيتون وزيت الزيتون والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات المصنوعة من الحبوب والمنتجات ذات الأصل الحيواني والخضروات وغيرها.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274030


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 28 سبتمبر 2023 | 13 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:34
12:17
06:12
04:45
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
29°-20
28°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26600,0

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35747 DT        1$ =3,17124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   601,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*