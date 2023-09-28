استدعاء رباعي باريس سان جيرمان امام لجنة التأديب بسبب هتافات معادية

استدعت الرابطة الفرنسية لكرة القدم رباعي نادي باريس سان جيرمان راندال كولو مواني وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي ولايفن كورزاوا, للمثول أمام لجنة تأديبية بسبب الاشتباه في قيامهم بتوجيه إهانات بعد مباراة مرسيليا حسب بيان الرابطة.



واتهم كولو مواني وديمبلي وحكيمي وكورزوا بتوجيه هتافات مهينة لفريق مرسيليا أثناء الاحتفال بالفوز الكبير (4-0) في كلاسيكو البطولة الفرنسية يوم الأحد الماضي.

وذكر بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن جلسة الاستماع ستعقد يوم 5 أكتوبر المقبل.



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وذكرت الصحف الفرنسية أن اللاعبين الأربعة من الممكن أن يواجهوا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات.



وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا من بين هؤلاء الذين أدانوا هذه الحوادث وقالت إن الهتافات أفسدت الأمسية في الملعب.