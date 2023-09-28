Babnet

استدعاء رباعي باريس سان جيرمان امام لجنة التأديب بسبب هتافات معادية

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 16:23 قراءة: 0 د, 33 ث
      
استدعت الرابطة الفرنسية لكرة القدم رباعي نادي باريس سان جيرمان راندال كولو مواني وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي ولايفن كورزاوا, للمثول أمام لجنة تأديبية بسبب الاشتباه في قيامهم بتوجيه إهانات بعد مباراة مرسيليا حسب بيان الرابطة.

واتهم كولو مواني وديمبلي وحكيمي وكورزوا بتوجيه هتافات مهينة لفريق مرسيليا أثناء الاحتفال بالفوز الكبير (4-0) في كلاسيكو البطولة الفرنسية يوم الأحد الماضي.
وذكر بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن جلسة الاستماع ستعقد يوم 5 أكتوبر المقبل.
...

وذكرت الصحف الفرنسية أن اللاعبين الأربعة من الممكن أن يواجهوا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا من بين هؤلاء الذين أدانوا هذه الحوادث وقالت إن الهتافات أفسدت الأمسية في الملعب.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274026


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 28 سبتمبر 2023 | 13 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:34
12:17
06:12
04:45
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
28°-20
28°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*