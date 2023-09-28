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وزيرة العدل تُشرف على جلسة عمل لتعزيز سبل التعاون بين الوزارة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 13:53 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم بمقر وزارة العدل على جلسة عمل حضرها خالد بن عبد العزيز الحرفش، وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، و عدد من أعضاء ديوان وزيرة العدل ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

وقد خُصِّصَت جلسة العمل لتناول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح من جهة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من جهة أخرى، لاسيما في علاقة بدعم التعاون العلمي، تجسيدا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين، وما يمكن أن تتيحه من فرص لمزيد تبادل التجارب والخبرات وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية و ورشات العمل الإقليمية في مختلف ميادين العدالة الجزائية و العمل العربي والأمني المشترك.

...

كما تم بالمناسبة التأكيد في إطار العمل العربي المشترك على إمكانية اعتماد تجارب نموذجية في المنظومة السجنية والإصلاحية التونسية ومتابعة نتائجها وما يمكن أن تحققه من إضافة نوعية على المنظومة ككل .


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