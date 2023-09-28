وزير الداخلية يلتقي وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

التقى وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الخميس بمقر الوزارة، وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد عبد العزيز الحرفش.



ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين وسبل تدعيمها، لاسيما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم العلمي مع المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.





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كما تناول اللقاء، المشاركة في البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية واللقاءات العلمية التي تنظمها الجامعة، بما من شأنه أن يساهم في تطوير وتأهيل العمل الأمني.