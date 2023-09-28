قبلي: وقفة احتجاجية لاصحاب سيارات التاكسي الفردي للمطالبة بتفعيل قرار ارجاع محطة اللواج الى مكانها وتمكينهم من استعمال الغاز المدعم

نظم اصحاب سيارات التاكسي الفردي، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية، قبل التنقل للاحتجاج بسياراتهم قبالة مركز الفحص الفني بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي، للمطالبة بتمكينهم من ترخيص استثنائي لاستعمال الغاز المدعم في تشغيل هذه السيارات وارجاع محطة سيارات الاجرة للنقل بين الولايات "خط احمر" الى مكانها المعد منذ سنوات



واوضح كاتب عام الشؤون القانونية للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي معز العلوي لصحفي "وكالة تونس افريقيا للانباء" ان هذه الوقفة الاحتجاجية، التي يشارك فيها منتسبون للقطاع من مدينتي دوز وسوق الاحد، ترفع مطلبين اساسيين يتعلق الاول ب"تنفيذ الحكم القاضي بارجاع محطة سيارات اللواج الى مكانها الاصلي بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي، وعدم التعلل بامكانية ان يمس هذا القرار بالسلم الاهلي للجهة"، في حين يتعلق المطلب الثاني ب"السماح لسيارات التاكسي الفردي باستعمال قوارير الغاز المنزلي المدعم وتمكينها من اجراء الفحص الفني في ظل عدم توفر محطات لتزويد هذه السيارات بالغاز السائل رغم جاهزيتها من الناحية الفنية لاستعماله".





...



واشار العلوي الى ان حرمان سيارات التاكسي الفردي بقبلي من استعمال الغاز المنزلي المدعم مع عدم تقيد اصحاب سيارات اللواج باستعمال المحطة المخصصة لهم، اثر على مداخيلهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومعاليم صيانة السيارات والتزود بالوقود، داعيا الى سرعة تدخل السلط الجهوية لحل هذه الاشكاليات.



حمد