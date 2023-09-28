مباراة ودية: تعادل هلال الشابة مع النصر الليبي بنتيجة 2 - 2

تعادل هلال الشابة مساء أمس الأربعاء مع النصر الليبي بنتيجة 2 - 2 في مباراة ودية، بسوسة، ضمن استعدادته لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

ويستهل هلال الشابة مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 بمواجهة أمل جربة خارج ميدانه، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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