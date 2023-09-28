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شاكر مفتاح يتراجع عن قراره بالتخلي عن مهامه ويعود لتدريب قوافل قفصة

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 09:29 قراءة: 0 د, 48 ث
      
افادت هيئة قوافل قفصة ان المدرب شاكر مفتاح عاد لمباشرة مهامه على رأس الإطار الفني لقوافل قفصة اثر عدوله عن قرار الانسحاب
واعتذرت الهيئة في بلاغ لها امس للمدرب شاكر مفتاح " عما بدر من احد الجماهير من تهجم و"اعتداء لفظي" على المدرب خلال اللقاء الفارط ( قوافل قفصة ومستقبل سليمان 1-0) و مؤكدة على "ثقتها المفرطة " في شخصه و فكره و حسن اخلاقه لبلوغ الاهداف المنشودة هذا الموسم ".

وكان شاكر مفتاح اعلن انسحابه من تدريب فريق القوافل اثر مباراة الفريق مع مستقبل سليمان يوم السبت الماضي واصر في بادئ الامر على موقفه بالمغادرة بسبب ما اعتبره تهجما على شخصه بين شوطي مباراة قواقل قفصة ومستقبل سليمان وطالبا اجراء تسوية للعلاقة التعاقدية مع الهيئة قبل ان يتراجع عن قراره ليعود مساء امس ليباشر تدريب الفريق .
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ومن جهة اخرى تعاقد قوافل قفصة مع اللاعب محمد نيزك الليلي لمدة موسم واحد قادما من النادي الافريقي في نطاق الاعارة.
ويشغل اللاعب محمد نيزك الليلي صاحب الـ 19 عاما خطة متوسط ميدان.


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