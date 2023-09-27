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القصرين : بتر ساق شاب من أصول إفريقية جراء انفجار لغم أرضي بجبل السلوم

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 22:32 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين ، عبد الغني الشعباني أن المستسفى الجهوي "بدر الدين العلوي" بالقصرين استقبل مساء اليوم الإربعاء ، مهاجرا من أصول إفريقية يبلغ من العمر 22 سنة ، ساقه اليمنى مبتورة جراء انفجار لغم أرضي عليه .

وبين الشعباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشاب الافريقي المصاب يخضع حاليا الى عملية جراحية إستعجالية لإيقاف النزيف .
يشار الى أن الشاب المذكور أصيب إثر مروره من منطقة الهشة" المتاخمة لجبل السلوم المعلن منطقة عسكرية مغلقة وفق ما ذكره شهود عيان لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
...

وتسجل جهة القصرين منذ فترة توافد أعداد كبيرة من الأفارقة جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية الجزائرية بشكل غير نظامي.


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