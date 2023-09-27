الاتحاد المنستيري: غياب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 29 سبتمبر

اعلنت اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الاربعاء عن عدم وجود اية قائمة مترشحة لانتخابات الهيئة المديرة للفريق والمقررة يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري.

واوضحت اللجنة المستقلة للانتخابات, في بلاغ لها صادر على الصفحة الرسمية للاتحاد المنستيري على شبكة التواصل الاجتماعي, انها قررت اعلام الهيئة التسييرية للفريق بعدم وجود اية قائمة مترشحة في الاجال القانونية, لاتخاذ ما تراه مناسبا ضمانا لمصلحة الجمعية.

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