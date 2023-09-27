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الاتحاد الدولي للتنس يكرم مالك الجزيري وطارق الشريف

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 20:24 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية للتنس اليوم الاربعاء, انه تم على هامش الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الدولي للتنس التي انعقدت بمدينة كانكون المكسيكية ,تكريم كل من لاعب التنس التونسي مالك الجزيري ورئيس الكنفدرالية الإفريقية للعبة التونسي طارق الشريف, وذلك عرفانا لهما لما قدماه من خدمات جليلة للتنس بصفة عامة .

يذكر ان الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الدولي للتنس شهدت اعادة انتخاب سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس صلب المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للفترة النيابية الجديدة (2023-2027).
وتحصلت سلمى المولهي على المرتبة الرابعة بمجموع 334 صوتا من مجموع 28 مترشحا.
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