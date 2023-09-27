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كاس العالم لاقل من 17 سنة (اندونيسيا): التونسي خليل الحساني ضمن قائمة الحكام المساعدين

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم المساعد التونسي خليل الحساني للمشاركة في ادارة مباريات كاس العالم لاقل من 17 سنة والتي ستقام في اندونيسيا من 10 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2023
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعلن اليوم عن اختيار 54 حكما لإدارة مباريات كاس العالم التي ستحتضنها اندونيسيا.
وذكر الاتحاد الدولي في بيان له، أنه تم اختيار 18 حكما رئيسيا و36 حكما مساعدا للبطولة بجانب 18 حكما لتقنية الفيديو المساعد.
وضمت قائمة لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي (10) حكام من عدد من الاتحادات العربية لكرة القدم وفقا لمعيار مستوى التحكيم في مباريات البطولة والمسابقات القارية.
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ويشارك في كأس العالم اقل من 17 سنة لكرة القدم، منتخب عربي وحيد، وهو المنتخب المغربي الذي يلعب ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات إندونيسيا /المستضيف/ والإكوادور وبنما.


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