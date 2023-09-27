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فريق طبي ينجح في تدخل طبي نوعي في زراعة صمام رئوي دون جراحة لطفل مصاب بتشوه خلقي معقد في القلب

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 16:49 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نجح فريق طبي، اليوم الاربعاء، في تدخل طبي نوعي من زرع صمام رئوي دون جراحةً لطفل يبلغ من العمر 11 سنة ومصاب بتشوه خلقي معقد في القلب في احدى المصحات الخاصة بتونس العاصمة.

وأوضح أحد أعضاء الفريق الطبي والطبيب المختص في أمراض القلب والشرايين والقسطرة الطبية، ذاكر الاهيذب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الطفل يشكو من انتفاخ في البطين الايمن للقلب مما تسبب له في قصور قلبي أيمن استوجب تدخلا طبيا يتمثل في قسطرة علاجية دون جراحة ويعتبر التدخل نوعيا لان عملية القسطرة حدثت على صمام رئوي تمت زراعته منذ سن السنتين.

...

ولفت الى أن الفريق الطبي يضم أطباء قلب (ذاكر الاهيذب و عبد الجليل فرحاتي) وجراح قلب (نعمان عبيد) وطبيب تبنيج (نوفل عبد الرحيم).


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