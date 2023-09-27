فريق طبي ينجح في تدخل طبي نوعي في زراعة صمام رئوي دون جراحة لطفل مصاب بتشوه خلقي معقد في القلب

وأوضح أحد أعضاء الفريق الطبي والطبيب المختص في أمراض القلب والشرايين والقسطرة الطبية، ذاكر الاهيذب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الطفل يشكو من انتفاخ في البطين الايمن للقلب مما تسبب له في قصور قلبي أيمن استوجب تدخلا طبيا يتمثل في قسطرة علاجية دون جراحة ويعتبر التدخل نوعيا لان عملية القسطرة حدثت على صمام رئوي تمت زراعته منذ سن السنتين.