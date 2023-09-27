Babnet

حرص مشترك على تعزيز التعاون التونسي السعودي في مجال الحرف اليدوية

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
مثل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية في القطاع الثقافي والإبداعي، وخاصة في مجال الحرف اليدوية، فضلا عن تبادل الخبرات في إنشاء وحفظ سجل الحرفيين، أبرز محاور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ومساعد وزير الثقافة السعودي الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الثنائي الذي التأم أمس الثلاثاء على هامش المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي نظتمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في الدوحة، أطر تطوير المشاركات الدولية في مختلف الفعاليات الثقافية والتظاهرات الفنية والفكرية ومعارض الكتاب التي ينظمها كلا البلدين. علما أن تونس كانت حلت ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب العام الماضي.

...

وكان اللقاء أيضا مناسبة قدم فيها مساعد وزير الثقافة السعودي تهاني المملكة العربية السعودية، للجمهورية التونسية بمناسبة تسجيل جزيرة جربة ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273972


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 28 سبتمبر 2023 | 13 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:34
12:17
06:12
04:45
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
29°-20
28°-20
28°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*