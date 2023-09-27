حرص مشترك على تعزيز التعاون التونسي السعودي في مجال الحرف اليدوية

مثل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية في القطاع الثقافي والإبداعي، وخاصة في مجال الحرف اليدوية، فضلا عن تبادل الخبرات في إنشاء وحفظ سجل الحرفيين، أبرز محاور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ومساعد وزير الثقافة السعودي الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق.



وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الثنائي الذي التأم أمس الثلاثاء على هامش المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي نظتمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في الدوحة، أطر تطوير المشاركات الدولية في مختلف الفعاليات الثقافية والتظاهرات الفنية والفكرية ومعارض الكتاب التي ينظمها كلا البلدين. علما أن تونس كانت حلت ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب العام الماضي.





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وكان اللقاء أيضا مناسبة قدم فيها مساعد وزير الثقافة السعودي تهاني المملكة العربية السعودية، للجمهورية التونسية بمناسبة تسجيل جزيرة جربة ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).