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وزيرة الشؤون الثقافية تبحث مع نظيرها القطري سبل تطوير الديبلوماسية الثقافية وإعداد ملفات عربية مشتركة في مجال التراث غير المادي

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 16:09 قراءة: 0 د, 51 ث
      
التقت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمان بن حمد آل ثاني، بحضور سفير تونس بالدوحة فرهد خليف. وبحث الجانبان سبل تطوير العمل الثنائي لتفعيل الدبلوماسية الثقافية وإعداد الملفات العربية المشتركة في مجال التراث غير المادي وتسجيلها على لائحة التراث الانساني.
كما تناول الطرفان بحسب بلاغ صادر اليوم عن الوزارة، سبل مناقشة أطر العمل المشترك للترويج لتونس باعتبارها وجهة سياحية ثقافية راقية، بفضل ما تكتنزه من موروث ثقافي متنوع وثري يجسّد تجذرها في تاريخ الإنسانية.

كما تطرق هذا اللقاء الذي جاء على هامش مشاركة تونس في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" على مدى يومين، أطر التعاون الثقافي المشترك بين البلدين في مجال الفنون والتراث وخاصة تبادل الخبرات للتعريف بالموروث الثقافي والحضاري للبلدين والترويج له.
...

ومثل اللقاء أيضا مناسبة تم خلالها بحث السبل الكفيلة بتحيين الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة القطرية منذ سنة 1975 بما من شأنه أن يساهم في تطوير مجالات التعاون الثقافي بين البلدين.


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