كاس الجامعة التونسية لكرة السلة : برنامج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يوم السبت 30 سبتمبر الجاري على النحو الاتي :
المجموعة الاولى
قاعة قرمبالية (دون حضور الجمهور) س17
المجموعة الاولى
قاعة قرمبالية (دون حضور الجمهور) س17
النادي الافريقي - نجم حلق الوادي
قاعة الزهراء (دون حضور الجمهور) س17
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي
المجوعة الثانية
قاعة بئر شلوف نابل (دون حضور الجمهور) س17
الملعب النابلي - شبيبة القيروان
قاعة اولمبي سوسة س18
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري
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