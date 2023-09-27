Babnet

كاس الجامعة التونسية لكرة السلة : برنامج مباريات الجولة الثالثة

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 16:04 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يوم السبت 30 سبتمبر الجاري على النحو الاتي :

المجموعة الاولى
قاعة قرمبالية (دون حضور الجمهور) س17
...

النادي الافريقي - نجم حلق الوادي
قاعة الزهراء (دون حضور الجمهور) س17
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي

المجوعة الثانية
قاعة بئر شلوف نابل (دون حضور الجمهور) س17
الملعب النابلي - شبيبة القيروان
قاعة اولمبي سوسة س18
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273969


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | 12 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-22
29°-20
29°-21
28°-20
28°-20
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*