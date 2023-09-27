المشاركون في أشغال الإجتماع الوزاري للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للسياحة يؤكدون على الحاجة الماسة لتعزيز الاستثمارات الخضراء

اكد المشاركون في أشغال الإجتماع الوزاري للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للسياحة، الاربعاء، على الحاجة الماسة لتعزيز الاستثمارات الخضراء، بهدف بناء قطاع سياحي مسؤول ويخدم الإنسان وكوكب الأرض على حد سواء.



ودعا المشاركون، خلال الاجتماع الوزاري، المنعقد للمرة الاولى بالعاصمة السعودية الرياض، يومي 27 و 28 سبتمبر 2023، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، بحضور وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، إلى توحيد الجهود لتسخير كامل الإمكانيات لتطوير السياحة المستدامة، باعتباره استثمار في مستقبل أفضل للجميع.





ويحضر هذا الإجتماع الوزاري، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة، الذي افتتحه وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، بحضور الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة "زُراب بولوليكاشفيلي"، أكثر من 500 من الوزراء وكتاب الدولة والقادة والخبراء والمسؤولين في القطاع السياحي من 120 دولة حول العالم.ويهدف الاجتماع، الى رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي وللتباحث حول مواضيع ذات علاقة بتطوير السياحة العالمية لتكون في خدمة الكون والبشرية.كما يطمح هذا الاجتماع، بحسب المصدر ذاته، إلى تدارس سبل تعزيز الإستثمار السياحي وخاصة الإستثمار الأخضر ودور السياحة في مد الجسور بين الثقافات والاستثمار في تنمية الإطارات البشرية والحفاظ على البيئة وتنميتها والتحديات والحلول لتحقيق مستقبل مستدام والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمار في الإنسان، وغيرها من المواضيع الهادفة إلى تطوير السياحة العالمية لتصبح أهم دعائم اقتصاد مختلف الدول.وكانت منظمة السياحة العالمية، قد حددت الاستثمارات باعتبارها واحدة من الأولويّات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل.وسيسلط الإجتماع الوزاري الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل نحو الناس وكوكب الأرض والازدهار وضرورة استنباط حلول استثمارية جديدة وابتكارية، التي من شأنها أن تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.وتم بالمناسبة، التاكيد على أن هذا الحدث سيكون بمثابة دعوة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص للعمل من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي جديدة.