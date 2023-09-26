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ضبط 16 وسيطا ومنظما لعمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة خلال 48 ساعة الاخيرة

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أسفرت حملات أمنية بمرجع نظر إقليمي الحرس الوطني بصفاقس وبحري الوسط، خلال ال 48 ساعة الأخيرة، عن ضبط 16 شخصا من منظمين ووسطاء عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة.

كما أفادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن الحملات الأمنية أسفرت كذلك عن ضبط 90 شخصا مفتشا عنهم، وحجز 19 مركبا حديديا وحجز 5 وسائل معدة لنقل المجتازين لأماكن التجميع، الى جانب مبالغ مالية متفاوتة من عملات مختلفة.

...

وأوردت الادارة العامة في بلاغ ثان لها اليوم، أن الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بتالة إقليم القصرين، احتفظت بأربعة أشخاص يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، من أجل " تكوين وفاق بغاية تهريب أشخاص أجانب ومساعدتهم على اجتياز الحدود البرية خلسة ".

وبينت أن الموقوفين، تعمدوا مساعدة مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء على اجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة، ونقلهم إلى تونس العاصمة، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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