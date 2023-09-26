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تواصل عمليات نقل الأرشيف السينمائي إلى دار الكتب الوطنية : نقل 1190 شريطا أصليا سالبا

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 19:09 قراءة: 0 د, 55 ث
      
ضمن عملية إنقاذ الرّصيد السينمائي بنقله من مقرّه الأصلي بخزينة الأرشيف السينمائي بقمرت إلى دار الكتب الوطنية، تمّ اليوم الثلاثاء تأمين نقل الدّفعة الخامسة بما يناهز ال1190 علبة شريط أصلي سالب من مجموع 6 آلاف التي تمثّل العدد الجملي لهذه الأشرطة.

ووفق ما نشرته وزارة الشؤون الثقافية على صفحتها الرسمية، ستؤمّن المرحلة السادسة في موفّى شهر أكتوبر المقبل بنقل ما يقارب ال1300 فيلم سلبي، لتختتم بذلك مرحلة نقل الأشرطة السالبة والتي تعتبر أهمّ مراحل الإنقاذ، لينطلق الفريق فيما بعد في رقمنة الجزء المنقول ومواصلة تأمين نقل العلب الفيلمية.
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ويأتي قرار إنقاذ الرصيد السينمائي في إطار استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية في المحافظة على ثراء المخزون السينمائي وحماية الذاكرة الوطنية من كل أشكال الإتلاف.

وللتذكير، فقد كان الإعلان عن ميلاد الخزينة الوطنيّة للسينما التونسية بمقرّها الجديد بدار الكتب الوطنية يوم 08 فيفري 2023، بعد تخطّي مراحل المعالجة والترميم للأرشيف السّينمائي الوطني في مقرّه القديم بضاحية قمرت ليتمّ نقل هذا المخزون الكبير إلى فضاءات مهيّأة وتستجيب لشروط الحفظ العلمية.


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