قابس : كتاب جديد في الرياضيات للباحث محمد الهادي عبد الرحيم

أثرى أستاذ الرياضيات والباحث محمد الهادي عبد الرحيم المكتبة التونسية بكتاب جديد وضعه تحت عنوان " مساهمة العرب في تطور المعرفة العلمية أعمال رشدي راشد في الرياضيات مرجعا " وقد صدر هذا الكتاب عن مركز دراسات الوحدة العربية.



وفي تقديمه لهذا الإصدار يؤكد الأستاذ محمد الهادي عبد الرحيم أنه مع تقدم الدراسات الفلسفية والعلمية حول تاريخ العلوم يثبت أكثر فأكثر دور العرب في تأسيس علوم أساسية وإنتاجها وأبرزها علم الرياضيات أو بعض فروع هذا العلم على الأقل، معتبرا أن هذا العلم قد نشأ في بيئة مجتمعية وثقافية وفرتها الدولة الاسلامية في القرون الوسطى التي مثلت دائرة استقطاب الفلاسفة والعلماء من مختلف حضارات الشرق التي بلغها الاسلام.

وينطلق المؤلف في كتابه بعرض موسع عن مفهوم تاريخ الرياضيات ودواعي الاهتمام به وكيف أدت بحوث بعض المؤرخين في هذا المجال الى ضعف الأطروحة التي كان أسلافهم يتبنونها حول كيفية تطور هذا العلم والى مراجعة هذه الأطروحة والاقرار بدور الحضارة العربية الاسلامية في تطوير واثراء بعض فصول الرياضيات وفي ابتكار أبواب أخرى في هذا العلم.



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كما يتناول الكاتب في هذا المؤلف أهم إسهامات الحضارة العربية الاسلامية في هذا العلم معتمدا في ذلك على مراجع محكمة في بحثه، يعد ما نشره مركز دراسات الوحدة العربية من أعمال لرشدي راشد أهم روافدها.

وكتاب "مساهمة العرب في تطور المعرفة العلمية أعمال رشدي راشد في الرياضيات مرجعا " هو الكتاب الثاني الذي يصدره الباحث محمد الهادي عبد الرحيم في الرياضيات.