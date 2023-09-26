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تونس تشارك في "اكسبو 2023 الدوحة" المتخصص في قطاع الزراعة والبستنة

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 17:30 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تشارك تونس في معرض "إكسبو 2023 الدوحة"، الذي ينطلق يوم 2 أكتوبر 2023، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، علما وان التظاهرة متخصصة في قطاع الزراعة والبستنة.

وأعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، ان المشاركة التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ستكون ضمن جناح يمتد على مساحة تقارب 900 متر مربع ضمن معرض يمتد في الاجمال على مساحة1.7 مليون متر مربع.

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وأشارت الوكالة، إلى ان التظاهرة، التي تنتهي في 28 مارس 2024، ستشهد تنظيم مؤتمرات دولية ولقاءات للشراكة وورشات عمل حول التكنولوجيات الحديثة والشركات الناشئة إضافة الى حصص تذوق لمنتجات فلاحية وغيرها، الى جانب انعقاد أيام للشراكة التونسية القطرية وعرض للمنتجات المحلية وغيرها من الأنشطة.

وتهدف المشاركة التونسية في هذا المعرض الى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين تونس وقطر وذلك من خلال تقديم التجارب التونسية في مجال السياسات المائية والتنمية المستدامة إضافة الى التعريف بالمؤسسات الناشئة والترويج لها في هذه التظاهرة العالمية.
ويستقطب المعرض انظار قرابة 80 دولة ومنظمة غير حكومية ومن المنتظر ان يزوره اكثر من 3 ملايين شخص.




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