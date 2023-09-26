تدشين أول مركز وطني للبراي الموسيقي لفائدة الطلبة المكفوفين بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة

دشن المعهد العالي للموسيقى بسوسة امس الاثنين أول مركز وطني للبراي الموسيقي (Centre National Du Braille Musical) لفائدة الطلبة المكفوفين الذين يرغبون في مزاولة تعليم جامعي للموسيقىوأوضحت المكلفة بالاتصال بجامعة سوسة وفاء مسلم في تصريح لوات ان هذا المركز هو عبارة عن قاعة مجهزة بالة طباعة خاصة بالبراي وبلوحات خصوصية لقراءة الموسيقى وتدوينها بالإضافة إلى نواة مكتبة موسيقية برصيد البرايوأضافت ان هذا المركز يندرج في اطار حرص جامعة سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة على توفير نفس ظروف الدراسة وحظوظ النجاح لجميع الطلبة، مشيرة الى ان هذا المكسب الجديد انجز بفضل تظافر جهود أساتذة المعهد وبفضل تضامن عدد كبير من الموسيقيين والفنانين وكذلك بفضل مساهمات المجتمع المدني وكل من آمن بجدية المشروع ومشروعيته