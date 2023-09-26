وزيرة الأسرة تعلن عن الانطلاق في صياغة استراتجيتين وطنيتين لفائدة رائدات الأعمال و النساء في الوسط الريفي

أعلنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، عن انطلاق الوزارة في إعداد وصياغة الاستراتيجيّة الوطنية للنّهوض بريادة النّساء التّونسيّات للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في أفق سنة 2035 والاستراتيجيّة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء في الوسط الريفي.



وبينت في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في المؤتمر الاقليمي الذي يلتئم بالعاصمة الأردنيّة عمّان يوميْ 26 و27 سبتمبر الجاري تحت شعار "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات"، أن الاستراتجيتين المذكوريتين من شأنهما الأسنان في ضبط التّوجّهات المستقبليّة ورسم السّياسات للنهوض بالمرأة التونسيةحسب بلاغ صادر اليوم الثلاثاء ،​​​​​​ عن الوزارة.

وأفادت بلحاج موسى، بأن الوزارة انطلقت في تنفيذ تجربتين نموذجيّتين للتّمكين الاقتصادي في إطار برنامج "التّمكين الاقتصادي لعاملات الفلاحة" المشتغلات بصفة موسميّة بما سيُمكّنهنّ من إحداث مشاريع في مجال تثمين منتجات المنشأ ودعم قدرتهنّ على الانخراط في الحياة الاقتصادية .



...



كما لفتت الوزيرة الى جملة من التّدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المرأة ومنها البرامج الداعمة للتّمكين الاقتصادي على غرار حثّها على إحداث المشاريع وخوض تجربة ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الاجتماعي التّضامني والتّشجيع على إحداث الشّركات الأهليّة للرّفع من مشاركة النّساء والفتيات في الحياة الاقتصادية.

وأبرزت الوزيرة حرص تونس على المعالجة الاجتماعيّة لمختلف الظواهر التي قد تعيشها النّساء من خلال المعالجة الاقتصاديّة بتنفيذ عدد من البرامج على غرار "برنامج التّمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي" وبرنامج "التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة".

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنيّة الأردنيّة لشؤون المرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربيّة وبرنامج WoMENA بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، واقع المشاركة الاقتصاديّة للمرأة في الدول العربيّة، وأهمية بيئة العمل الآمنة والداعمة للمرأة، والمرأة وريادة الأعمال النسائيّة، وقدرة النساء على الوصول للتمويل، ودور قواعد البيانات والمعلومات في دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما سيشهد المؤتمر عروضا لقصص نجاح رائدات عربيات في مجال الأعمال.

يذكر أن هذا المؤتمر شهد حضور وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن وفاء بني مصطفى وعدد من الوزيرات ورئيسة منظمة المرأة العربية فاديا كيوان وممثلات رفيعات المستوى لشؤون المرأة في لبنان وفلسطين وليبيا واليمن وعضوات المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة العربية2023.



