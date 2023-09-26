مجموع السكان في تونس يصل الى 11 مليون و850 الف و232 ساكنا في غرة جانفي 2023 (المعهد الوطني للإحصاء)

بلغ مجموع السكان في تونس 11 مليون و850 الف و232 ساكنا في غرة جانفي 2023 بحسب تقديرات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء.
وتحتل ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر كثافة سكانية بمليون و78 الف و412 ساكنا تليها ولاية صفاقس التس يقطنها مليون و28 الف و364 ساكنا، ثم نابل ب873 الف و824 ساكنا.
وتحتل ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر كثافة سكانية بمليون و78 الف و412 ساكنا تليها ولاية صفاقس التس يقطنها مليون و28 الف و364 ساكنا، ثم نابل ب873 الف و824 ساكنا.
وأشار المعهد إلى أنه قام بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية لسنة 2015 إلى غاية 2021 وذلك إثر توفر بيانات محينة حول الهجرة الخارجية من والى تونس وكذلك عدد الولادات والوفيات.
وذكّر بأنه قام لأول مرة في تاريخه سنة 2020 بإنجاز مسح وطني حول الهجرة الوافدة والمغادرة من تونس. ومكنت نتائج تلك الدراسة من احتساب وتعديل التقديرات السكانية منذ سنة 2015، وفق المعهد.
كما قام المعهد بتقييم جودة بيانات الحالة المدنية وقياس شمولية تسجيل حالات الوفيات والولادات على المستوى الوطني. وأفضت نتائج التقييم إلى تسجيل نسبة الولادات ب100 بالمائة والوفيات بنسبة 95 بالمائة.
وأفاد المعهد بأن تونس شهدت السنوات الماضية مع انتشار فيروس كوفيد 19 تراجعا في عدد الزيجات بما انعكس على مستوى تطور الولادات.
واتسمت سنتي 2020 و2021 بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وانخفاض نسبة الولادات بما أدى الى التراجع في النمو الطبيعي للسكان في البلاد.
في مايلي تقديرات عدد السكن حسب الولايات في غرة جانفي 2023 وفق المعهد الوطني للإحصاء:
تونس: 1.078.412 ساكن
أريانة: 674.025 ساكن
بن عروس: 721.956 ساكن
منوبة: 426.525 ساكن
نابل: 873.824 ساكن
زغوان: 191.066 ساكن
بنزرت: 600.012 ساكن
باجة: 308.710 ساكن
جندوبة: 405.167 ساكن
الكاف: 247.741 ساكن
سليانة: 229.153 ساكن
سوسة: 753.670 ساكن
المنستير: 611.118 ساكن
المهدية: 448.273 ساكن
صفاقس: 1.028.364 ساكن
القيروان: 601.915 ساكن
القصرين: 465.832 ساكن
سيدي بوزيد: 459.891 ساكن
قابس: 407.078 ساكن
مدنين: 522.294 ساكن
تطاوين: 152.069 ساكن
قفصة: 355.341 ساكن
توزر: 116.316 ساكن
قبلي: 171.478 ساكن
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