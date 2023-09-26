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مجموع السكان في تونس يصل الى 11 مليون و850 الف و232 ساكنا في غرة جانفي 2023 (المعهد الوطني للإحصاء)

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 14:12 قراءة: 1 د, 23 ث
      
بلغ مجموع السكان في تونس 11 مليون و850 الف و232 ساكنا في غرة جانفي 2023 بحسب تقديرات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء.

وتحتل ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر كثافة سكانية بمليون و78 الف و412 ساكنا تليها ولاية صفاقس التس يقطنها مليون و28 الف و364 ساكنا، ثم نابل ب873 الف و824 ساكنا.

...

وأشار المعهد إلى أنه قام بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية لسنة 2015 إلى غاية 2021 وذلك إثر توفر بيانات محينة حول الهجرة الخارجية من والى تونس وكذلك عدد الولادات والوفيات.

وذكّر بأنه قام لأول مرة في تاريخه سنة 2020 بإنجاز مسح وطني حول الهجرة الوافدة والمغادرة من تونس. ومكنت نتائج تلك الدراسة من احتساب وتعديل التقديرات السكانية منذ سنة 2015، وفق المعهد.

كما قام المعهد بتقييم جودة بيانات الحالة المدنية وقياس شمولية تسجيل حالات الوفيات والولادات على المستوى الوطني. وأفضت نتائج التقييم إلى تسجيل نسبة الولادات ب100 بالمائة والوفيات بنسبة 95 بالمائة.

وأفاد المعهد بأن تونس شهدت السنوات الماضية مع انتشار فيروس كوفيد 19 تراجعا في عدد الزيجات بما انعكس على مستوى تطور الولادات.

واتسمت سنتي 2020 و2021 بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وانخفاض نسبة الولادات بما أدى الى التراجع في النمو الطبيعي للسكان في البلاد.

في مايلي تقديرات عدد السكن حسب الولايات في غرة جانفي 2023 وفق المعهد الوطني للإحصاء:

تونس: 1.078.412 ساكن

أريانة: 674.025 ساكن

بن عروس: 721.956 ساكن

منوبة: 426.525 ساكن

نابل: 873.824 ساكن

زغوان: 191.066 ساكن

بنزرت: 600.012 ساكن

باجة: 308.710 ساكن

جندوبة: 405.167 ساكن

الكاف: 247.741 ساكن

سليانة: 229.153 ساكن

سوسة: 753.670 ساكن

المنستير: 611.118 ساكن

المهدية: 448.273 ساكن

صفاقس: 1.028.364 ساكن

القيروان: 601.915 ساكن

القصرين: 465.832 ساكن

سيدي بوزيد: 459.891 ساكن

قابس: 407.078 ساكن

مدنين: 522.294 ساكن

تطاوين: 152.069 ساكن

قفصة: 355.341 ساكن

توزر: 116.316 ساكن

قبلي: 171.478 ساكن


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