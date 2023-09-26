مجموع السكان في تونس يصل الى 11 مليون و850 الف و232 ساكنا في غرة جانفي 2023 (المعهد الوطني للإحصاء)

بلغ مجموع السكان في تونس 11 مليون و850 الف و232 ساكنا في غرة جانفي 2023 بحسب تقديرات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء.



وتحتل ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر كثافة سكانية بمليون و78 الف و412 ساكنا تليها ولاية صفاقس التس يقطنها مليون و28 الف و364 ساكنا، ثم نابل ب873 الف و824 ساكنا.





...



وأشار المعهد إلى أنه قام بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية لسنة 2015 إلى غاية 2021 وذلك إثر توفر بيانات محينة حول الهجرة الخارجية من والى تونس وكذلك عدد الولادات والوفيات.



وذكّر بأنه قام لأول مرة في تاريخه سنة 2020 بإنجاز مسح وطني حول الهجرة الوافدة والمغادرة من تونس. ومكنت نتائج تلك الدراسة من احتساب وتعديل التقديرات السكانية منذ سنة 2015، وفق المعهد.



كما قام المعهد بتقييم جودة بيانات الحالة المدنية وقياس شمولية تسجيل حالات الوفيات والولادات على المستوى الوطني. وأفضت نتائج التقييم إلى تسجيل نسبة الولادات ب100 بالمائة والوفيات بنسبة 95 بالمائة.



وأفاد المعهد بأن تونس شهدت السنوات الماضية مع انتشار فيروس كوفيد 19 تراجعا في عدد الزيجات بما انعكس على مستوى تطور الولادات.



واتسمت سنتي 2020 و2021 بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وانخفاض نسبة الولادات بما أدى الى التراجع في النمو الطبيعي للسكان في البلاد.



في مايلي تقديرات عدد السكن حسب الولايات في غرة جانفي 2023 وفق المعهد الوطني للإحصاء:



تونس: 1.078.412 ساكن



أريانة: 674.025 ساكن



بن عروس: 721.956 ساكن



منوبة: 426.525 ساكن



نابل: 873.824 ساكن



زغوان: 191.066 ساكن



بنزرت: 600.012 ساكن



باجة: 308.710 ساكن



جندوبة: 405.167 ساكن



الكاف: 247.741 ساكن



سليانة: 229.153 ساكن



سوسة: 753.670 ساكن



المنستير: 611.118 ساكن



المهدية: 448.273 ساكن



صفاقس: 1.028.364 ساكن



القيروان: 601.915 ساكن



القصرين: 465.832 ساكن



سيدي بوزيد: 459.891 ساكن



قابس: 407.078 ساكن



مدنين: 522.294 ساكن



تطاوين: 152.069 ساكن



قفصة: 355.341 ساكن



توزر: 116.316 ساكن



قبلي: 171.478 ساكن

