محمد الرابحي: 5 بالمائة من الفواكه الجافة والزقوقو وحلويات الزينة المحجوزة مخلوطة بالمبيدات

تمكنت فرق المراقبة الصحية إلى غاية اليوم الثلاثاء من حجز 142 طن من الفواكه الجافة والزقوقو وحلويات الزينة غير صالحة للاستهلاك 5 بالمائة منها مخلوطة بالمبيدات، وفق ما أفاد به مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



وأوضح محمد الرابحي أنه تم تصخير 73 من الفرق الجهوية والمحلية بمختلف جهات البلاد لمراقبة المواد التي يكثر الاقبال عليها خلال المولد النبوي الشريف وخاصة منها الفواكه الجافة والزقوقو وحلويات الزينة وذلك منذ شهر أوت الماضي، لتتمكن من تنفيذ 1200 زيارة ميدانية الى نقاط بيع وتخزين وتحضير هذه المواد.





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وبيّن أن هذه الفرق رفعت 90 عينة من المواد المشكوك في صلاحية استهلاكها لتحليلها، ليقع على ضوء نتائج التحاليل

حجز 142 طن منها وذلك بعد تبين انتهاء تاريخ صلوحية بنسبة 55 بالمائة، و وجود حشرات وديدان وروائح كريهة

بنسبة 35 بالمائة، و لعدم مطابقتها للمواصفات بنسبة 5 بالمائة.



ودعا الرابحي الى تجنب اقتناء المواد التي يقع استعمالها لتحضير عصائد المولد النبوي الشريف من الباعة المتجولين لأنه يصعب على الفرق الصحية مراقبتهم و الحرص على تفقد هذه المواد بدقة وشم رائحتها قبل اقتنائها.



وبحسب منظمة الصحة العالمية قد يكون للمبيدات أثر سام على الإنسان، ومن الممكن أن تؤدي إلى تأثيرات صحية حادة ومزمنة على السواء، حسب كميتها وطرق تعرض الشخص لها.