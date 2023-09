La réduction des risques, un troisième outil avec la prévention et le sevrage pour combattre le tabagisme

Communiqu de Presse - Le tabagisme demeure l'une des principales causes de dcs et de maladies vitables dans le monde, y compris en Tunisie. Selon les donnes du Ministre de la Sant, chaque anne, le tabagisme tue plus de 13 200 Tunisiens, avec 49% de ces dcs parmi la population ge de moins de 70 ans et 18% dues lexposition secondaire la fume, soit des fumeurs passifs. Au vu de lefficacit trs limite des stratgies de prvention et de sevrage, lapproche de la rduction des risques fait dbat auprs de la communaut scientifique, et plusieurs experts proposent actuellement de ladopter afin dattnuer les effets nfastes lis au tabagisme. Cette approche vise fournir aux tabagiques qui continuent de fumer des alternatives moins nocives.



Le tabagisme en Tunisie





La Rduction des Risques lis au tabagisme : Concept et Approches

Le tabagisme est un problme de sant publique majeur en Tunisie, contribuant de manire significative la morbidit et la mortalit prmature. En effet, le tabagisme touche 43.3% des hommes adultes et 2% des femmes adultes en Tunisie et engendre des pertes conomiques de 5.7 milliards de dinars. Ces chiffres refltent la ncessit d'adopter des stratgies plus efficaces pour rduire la prvalence du tabagisme dans le pays. Intervenant lors dune table ronde en mai dernier organise loccasion de la journe mondiale sans tabac, Dr Dhaker Lahidheb, cardiologue et ancien professeur la facult de mdecine de Tunis a dclar : Fournir des moyens d'arrter de fumer aux fumeurs coterait beaucoup moins l'État que de leur pourvoir des soins par la suite. Selon les dernires statistiques du ministre de la sant, la prise en charge des maladies lies au tabagisme cote l'État 2 milliards de dinars par an et reprsente 1,8% du PIB de la Tunisie.La rduction des risques lis au tabagisme repose sur l'ide dinciter les fumeurs utiliser des alternatives moins nocives, telles que les cigarettes lectroniques, les produits de tabac chauff ou encore les pochettes de nicotine.L'objectif est de rduire l'exposition aux substances toxiques produites par la combustion du tabac dans les cigarettes. Contrairement au tabagisme traditionnel, o la combustion gnre des milliers de composs chimiques, les produits de rduction des risques produisent significativement moins de substances toxiques, ce qui pourrait diminuer les risques pour la santLes produits de rduction des risques offrent aux fumeurs une alternative qui peut aider rduire progressivement leur dpendance la nicotine, voire arrter compltement. Le meilleur exemple de lutilisation de la vape comme moyen de sevrage nous vient du Royaume Uni, o les autorits sanitaires ont considr la e-cigarette en tant que solution et non comme une menace. Les instances sanitaires ont combin mesures rpressives - telles que laugmentation des prix des paquets de cigarettes, linstauration du paquet neutre ou encore linterdiction de fumer dans les lieux publics - et mesures incitatives comme encourager les fumeurs basculer vers la vape pour arrter de fumer (la campagne Swap to stop ). Depuis 2010, le tabagisme est pass de 20% 13% au Royaume Uni, ce qui reprsente une baisse de plus dun tier.En encourageant les fumeurs passer des cigarettes des alternatives moins nocives, la rduction des risques peut potentiellement rduire le fardeau des maladies et de la mortalit associes au tabagisme en Tunisie. La Sude, championne dEurope dans la lutte contre le tabagisme, avec une prvalence de 5.6%, a russi baisser le taux de mortalit li ce flau en adoptant la rduction des risques comme stratgie depuis plusieurs annes. En effet, dans un rapport ralis par la commission sudoise des produits oraux la nicotine, les hommes sudois prsentent la plus faible incidence de dcs attribus des maladies lies au tabac dans lUnion europenne, en partie grce lutilisation dalternatives moins nocives et sans fume (Smokeless Tobacco) tel que le Snus.Dans le contexte tunisien, o le tabagisme demeure un problme de sant publique majeur, la rduction des risques lis au tabagisme pourrait reprsenter une solution srieuse afin de rduire les dcs et les maladies lis au tabagisme. Cependant, il est essentiel de mettre en place des politiques, cadres et rglementations appropries pour garantir une utilisation optimale et contrle des produits alternatifs non combustibles. Cette approche, associe aux autres mesures classiques de lutte antitabac, pourrait contribuer amliorer la sant de la population tunisienne moyen et long terme.