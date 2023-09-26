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وزارة الفلاحة تقرر منع توريد الأبقار من البلدان الموبوءة بمرض النزف الوبائي

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 12:43 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تقرّر منع توريد وعبور الأبقار والحيوانات الحساسة (مثل الغزلان والأيائل) من المناطق الموبوءة بفرنسا والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي على خلفية بيان صادر عن وزارة الفلاحة والسيادة الغذائيّة الفرنسية، وذلك إلى حين إشعار آخر.
كما دعت الوزارة موردي الحيوانات والمنتجات من أصل حيواني، إلى ضرورة الاتصال بالمصالح البيطرية المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قبل كل عملية توريد وذلك للاطلاع على الشروط الصحية الحيوانية المستوجبة طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد668 لسنة 2002 والمتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.
...

وذكرت الوزارة، أن مرض النزف الوبائي هو من الأمراض المنقولة عبر الحشرات التي تتكاثر بتوفر عوامل مناخية ملائمة (رطوبة وحرارة مرتفعة) خاصة بالمناطق الرطبة والسقوية، مؤكدة أن هذا المرض حيواني لا ينتقل إلى الإنسان.
وظهر مرض النزف الوبائي لأول مرة في تونس والمغرب العربي سنة 2006 ويصيب بصفة موسمية خاصة الأيائل وبدرجة ثانوية الأبقار وتتشابه أعراضه مع أعراض مرض اللسان الأزرق (انتفاخ في الرأس، التهاب واحمرار أغشية الفم والعينين والأنف وارتفاع الحرارة وسيلان اللعاب...)
كما أكدت الوزارة، مواصلة المصالح البيطرية الرسمية اليقظة والمتابعة اللصيقة لتطور الوضع الصحي العالمي.



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