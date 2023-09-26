قبلي: أهالي قرية تلمين بقبلي الشمالية يواصلون احتاججهم للمطالبة بتسوية وضعية الاراضي الاشتراكية المحاذية لقريتهم

يواصل اهالي قرية تلمين من معتمدية قبلي الشمالية لليوم الثاني على التوالي قطع الطريق العابرة لقريتهم في اتجاه مدينة قبلي عبر تكديس وإشعال بقايا النخيل والاشجار للمطالبة بتسوية وضعية الارض الاشتراكية المحاذية لقريتهم وتمكينهم من مقاسم مخصصة للتوسع الفلاحي والعمراني.

وعبّر عدد من الاهالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن تمسكهم بحقهم في كافة الاراضي الاشتراكية المحاذية لقريتهم، ورفضهم اسناد جزء منها لمستثمرة من منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية لتستغلها في بعث مشروع لتربية الابقار والاغنام.

وفي رده على هذا الاشكال، أكد معتمد قبلي الشمالية بالنيابة، منير محاجبة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وجود تقسيم مسمى "تقسيم الريحان" يمسح 65 هكتارا بقرية تلمين معروض على مجلس الوصاية الجهوي في انتظار عقد جلسة في الغرض لتسوية وضعيته، نافيا وجود نية للتفريط في ارض فلاحية بهذه المنطقة لمستثمرة من جمنة.

وأشار الى وجود 10 هكتارات بجانب محطة التطهير المحاذية لتلمين على ملك المجلس الجهوي للولاية سيتم الاعلان على بتة لتسويغها في شكل ضيعة لانتاج المواد العلفية للراغبين في الاشتراك في هذه البتة من تلمين او من خارجها مع امكانية اعطاء الاولوية للمستثمرين من منطقة تلمين في صورة تقدمهم في هذه البتة.



...



