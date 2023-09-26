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كميّات الأمطار خلال الــ 24 ساعة الفارطة

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 11:40 قراءة: 0 د, 35 ث
      
سجّلت عدّة مناطق، خلال الساعات 24 ساعة المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء)، نزول كميّات قليلة من الأمطار. وتلقى الوطن القبلي أهم الكميّات، التّي توزّعت كالتالي:

//ولاية نابل// قرمبالية 2 / الحمامات 1 / بوعرقوب 1 / الهوارية3 / قليبية 6 / حمام الغزاز 5 / نابل 1 / سليمان 5/

...

//ولاية تونس// تونس قرطاج 1

//ولاية بنزرت// بنزرت 1

//ولاية جندوبة// طبرقة 2 / عين دراهم 6 /

أهم الظواهر الجوية للفترة ذاتها
وسجلت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي هبوب رياح قويّة بلغت سرعتها بنابل وقبلي 54 كلم في الساعة وبكل من الكاف والمنستير والنفيضة وتوزؤ ي 50 كلم/س وبتونس قرطاج وبنزرت وجندوبة وقفصة وتطاوين 47 كلم/س.



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