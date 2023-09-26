الصين تستضيف أول لقاءين من الدوري الماسي للقوى في 2024

أعلن المنظمون أمس الاثنين أن الدوري الماسي لألعاب القوى سينطلق في 2024 بإقامة لقاءين في الصين في شيامن وشنغهاي، في أفريل بينما تستضيف بروكسال اللقاء الختامي على يومين في سبتمبر.





وكان من المقرر أن يتكون الموسم الحالي من 15 لقاء قبل إلغاء المنافسات في شنغهاي بعدما تسببت القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في وجود تأخيرات في تجديد وتجهيز الملعب.



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وتستضيف شيامن اللقاء الافتتاحي في 20 أفريل القادم، وقبل أسبوع واحد من عودة شنغهاي إلى جدول المنافسات لأول مرة منذ 2019.

ويقام لقاءان في الدوحة والرباط في الشهر التالي، قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة في يوجين بولاية أوريغون، حيث عادت إلى موقعها في ماي، بعدما استضافت اللقاء النهائي في 2023.

وسيبدأ الموسم الأوروبي في أوسلو في 30 ماي، ثم تستضيف ستوكهولم اللقاء التالي بعد ثلاثة أيام. وسيتوقف الدوري الماسي في جوان، للسماح للدول بخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد.

وستقام لقاءات في باريس وموناكو ولندن في جويلية، قبل انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وتعود المنافسات في 22 أوت في لوزان وتقام اللقاءات التالية في سيليزيا وروما وزوريخ.

وستستضيف بروكسال اللقاء النهائي لأول مرة منذ 2019 والمرة 11 بصفة عامة، عندما تقام المنافسات في يومي 13 و14 سبتمبر.



وفيما يلي جدول الدوري الماسي 2024:

شيامن - 20 أفريل 2024

شنغهاي - 27 أفريل 2024

الدوحة - 10 ماي 2024

الرباط - 19 ماي 2024

يوجين - 25 ماي 2024

أوسلو - 30 ماي 2024

ستوكهولم - 2 جوان 2024

باريس - 7 جويلية 2024

موناكو - 12 جويلية 2024

لندن - 20 جويلية 2024

لوزان - 22 أوت 2024

سيليزيا - 25 أوت 2024

روما - 29 أوت 2024

زوريخ - 5 سبتمبر 2024

بروكسال - 13و14 سبتمبر 2024