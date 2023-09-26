الصين تستضيف أول لقاءين من الدوري الماسي للقوى في 2024

أعلن المنظمون أمس الاثنين أن الدوري الماسي لألعاب القوى سينطلق في 2024 بإقامة لقاءين في الصين في شيامن وشنغهاي، في أفريل بينما تستضيف بروكسال اللقاء الختامي على يومين في سبتمبر.
وكان من المقرر أن يتكون الموسم الحالي من 15 لقاء قبل إلغاء المنافسات في شنغهاي بعدما تسببت القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في وجود تأخيرات في تجديد وتجهيز الملعب.
وكان من المقرر أن يتكون الموسم الحالي من 15 لقاء قبل إلغاء المنافسات في شنغهاي بعدما تسببت القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في وجود تأخيرات في تجديد وتجهيز الملعب.
وتستضيف شيامن اللقاء الافتتاحي في 20 أفريل القادم، وقبل أسبوع واحد من عودة شنغهاي إلى جدول المنافسات لأول مرة منذ 2019.
ويقام لقاءان في الدوحة والرباط في الشهر التالي، قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة في يوجين بولاية أوريغون، حيث عادت إلى موقعها في ماي، بعدما استضافت اللقاء النهائي في 2023.
وسيبدأ الموسم الأوروبي في أوسلو في 30 ماي، ثم تستضيف ستوكهولم اللقاء التالي بعد ثلاثة أيام. وسيتوقف الدوري الماسي في جوان، للسماح للدول بخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد.
وستقام لقاءات في باريس وموناكو ولندن في جويلية، قبل انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس في وقت لاحق من ذلك الشهر.
وتعود المنافسات في 22 أوت في لوزان وتقام اللقاءات التالية في سيليزيا وروما وزوريخ.
وستستضيف بروكسال اللقاء النهائي لأول مرة منذ 2019 والمرة 11 بصفة عامة، عندما تقام المنافسات في يومي 13 و14 سبتمبر.
وفيما يلي جدول الدوري الماسي 2024:
شيامن - 20 أفريل 2024
شنغهاي - 27 أفريل 2024
الدوحة - 10 ماي 2024
الرباط - 19 ماي 2024
يوجين - 25 ماي 2024
أوسلو - 30 ماي 2024
ستوكهولم - 2 جوان 2024
باريس - 7 جويلية 2024
موناكو - 12 جويلية 2024
لندن - 20 جويلية 2024
لوزان - 22 أوت 2024
سيليزيا - 25 أوت 2024
روما - 29 أوت 2024
زوريخ - 5 سبتمبر 2024
بروكسال - 13و14 سبتمبر 2024
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