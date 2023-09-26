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ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة إلى الالتحاق بمؤسسات الإيواء الجامعي الموجهين اليها في ظرف 3 أيام من تاريخ الموافقة

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 09:44 قراءة: 0 د, 13 ث
      
دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ له الطلبة الموجهين لمؤسسات الإيواء الجامعي بولايات تونس و أريانة و بن عروس ومنوبة ونابل وزغوان وبنزرت وجندوبة والكاف وباجة وسليانة إلى الالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام من تاريخ الموافقة النهائية على الإيواء.


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