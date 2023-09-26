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الرابطة الأولى: الملعب التونسي يطالب بتحكيم اجنبي لمباراته القادمة

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 09:34 قراءة: 0 د, 30 ث
      
طالب الملعب التونسي بتعيين حكم أجنبي لمباراته القادمة، المقررة ضد النجم الساحلي بمركب الهادي النيفر بباردو، ضمن منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وجاء ذلك على اثر ما اعتبره الملعب التونسي " تكرر المظالم التحكيمة ضده، كانت آخرها في لقاء النادي الافريقي بملعب حمادي العقربي برادس، من خلال "توزيع بطاقات حمراء و صفراء بصفة اعتباطية مما أدى إلى إقصاء لاعبين من ركائز الفريق دون وجه حق"، وفق ما أورده الملعب التونسي في بلاغ نشر على صفحته الرسمية.

ويحتل الملعب التونسي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الأولمبي الباجي صاحب الصدارة و الذي لعب 4 مباريات.
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