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جوي هود: :الولايات المتحدةالأمريكية دعمت 1262 مؤسسة صغرى ومتوسطة بزغوان ووفرت ما يفوق 1900 وظيفة

Publié le Lundi 25 Septembre 2023 - 22:02 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أدى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس "جوي هود" ظهر اليوم الاثنين زيارة إلى ولاية زغوان اطلع خلالها بمنطقة الفحص رفقة والي زغوان محمد العش وبحضور عدد من الإطارات الجهوية ، على سير العمل بمصنع مجموعة " أمفينول " الأمريكية المتخصصة في أنظمة الربط المتقدمة وأجهزة الاستشعار والهوائيات لتطبيقات السيارات وتشغل حاليا حوالي 480 عاملا من اليد العاملة التونسية المختصة.
وقد قام قبل ذلك بزيارة إلى مؤسسة " كاشك " لصناعة التجهيزات الالكترونية التي توفر ما يفوق 1000 موطن شغل.

وذكر السفير الأمريكي إثر هذه الزيارة  أن مؤسسة "امفينول " نجحت بفروعها الثلاثة بولاية زغوان من خلق 1800 موطن شغل وتعد من المؤسسات الكبرى في العالم حيث تقدر قيمتها التسويقية بأكثر من 50 مليون دينارا ، مبرزا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت في السنوات الأخيرة عبر سفارتها بتونس من دعم 1262 مؤسسسة صغرى ومتوسطة بولاية زغوان فقط ، مما ساهم في رفع إنتاجيتها بقيمة 45 مليون دينار، وخلق ما يفوق 1900 موطن شغل "وذلك إيمانا بقدرة هذه المؤسسات على خلق الوظائف وتوفير موارد الرزق لعديد العائلات بالمناطق الضعيفة"، حسب تعبيره.
...


وبين أن هذه المؤسسات تم تدعيمها عبر التكوين وتوفير التجهيزات والترويج لمنتوجات القطاع في الأسواق العالمية، مضيفا أن العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى سنة 1798 تاريخ إمضاء اتفاقية الصداقة والتبادل التجاري بين الدولتين والتي تعززت في جميع المجالات.
كما أشار إلى أن بلاده تعد الوجهة الأولى عالميا لمنتجات الصناعات التقليدية التونسية والثالثة في استيراد زيت الزيتون التونسي وتسعى إلى أن تكون الأولى في السنوات القليلة القادمة .
 


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