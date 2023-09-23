تنس (بطولة غوادا لاخارا): اليونانية ساكاري تطيح بالفرنسية غارسيا وتلاقي الأمريكية دوليهايد في النهائي

أطاحت اليونانية ماريا ساكاري, المصنفة التاسعة عالميا, بالفرنسية كارولين غارسيا من نصف نهائي بطولة غوادا لاخارا المكسيكية للتنس ذات الألف نقطة, لتضرب موعدا مع الأمريكية كارولاين دوليهايد في النهائي.

وفي ساعة و11 دقيقة تمكنت ساكاري, المرشحة الثانية للقب, من هزيمة غارسيا, المرشحة الثالثة بنتيجة (6-3), و(6-0).

وبفوزها ضربت ساكاري, موعدا في نهائي البطولة التي تأسست العام الماضي, امام الأمريكية كارولاين دوليهايد, بعد ان خسرت خلال نهائي النسخة الاولى أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا.

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