Babnet

تنس (بطولة غوادا لاخارا): اليونانية ساكاري تطيح بالفرنسية غارسيا وتلاقي الأمريكية دوليهايد في النهائي

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 15:18 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أطاحت اليونانية ماريا ساكاري, المصنفة التاسعة عالميا, بالفرنسية كارولين غارسيا من نصف نهائي بطولة غوادا لاخارا المكسيكية للتنس ذات الألف نقطة, لتضرب موعدا مع الأمريكية كارولاين دوليهايد في النهائي.
وفي ساعة و11 دقيقة تمكنت ساكاري, المرشحة الثانية للقب, من هزيمة غارسيا, المرشحة الثالثة بنتيجة (6-3), و(6-0).
وبفوزها ضربت ساكاري, موعدا في نهائي البطولة التي تأسست العام الماضي, امام الأمريكية كارولاين دوليهايد, بعد ان خسرت خلال نهائي النسخة الاولى أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273758


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
27°-20
26°-18
27°-19
28°-20
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*