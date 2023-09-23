معمل المظيلة لصنع الأسمدة الكيميائية يواصل تزويد السوق المحلّية بسماد ثلاثي الفسفاط الرفيع إستعدادا للموسم الفلاحي الجديد

يواصل معمل المظيلة لصنع الأسمدة الكيميائية، منذ أواسط شهر سبتمبر الجاري، إمداد السوق المحلّية بحاجياته من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع، تحضيرا لموسم الزراعات الكبرى، وذلك بالتوازي مع تزويد حرفائه الأجانب بهذه المادّة ذات الإستعمال الفلاحي.



وقال مدير المعمل التابع للمجمع الكيميائي التونسي طارق لسود، أن عمليّة تزويد السوق المحلّية بسماد ثلاثي الفسفاط الرفيع، أو ما يُعرف عند الفلاّحين ب "السوبر 45", إنطلقت منذ يوم 13 سبتمبر الجاري بمعدّل 500 طن في اليوم الواحد، وبلغت الكمّيات التي تمّ ضخها في السوق إلى الآن 5 آلاف طن، وذلك من مجموع 20 ألف طن مبرمج توزيعها في شهري سبتمبر وأكتوبر.





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وأضاف لسود أنّ هذه الكمّيات، التي يتمّ ضخّها بواسطة مُوزّعين مُعتمدين من وزارة الفلاحة، تُساوي حاجيات السوق المحلّية من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع لهذا الموسم، وهي أيضا تقديرات تضبطها وزارة الفلاحة.



ويُعدّ سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع ذي الإستعمال الفلاحي من المواد المُسعّرة في تونس، ويقتنيها الفلاّح التونسي بسعر أقلّ من كلفة إنتاجه، ومُساو لثلث سعره في الأسواق العالمية، وفق ذات المصدر.



كما يواصل المعمل، وهو الوحيد في تونس الذي يُنتج سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع، تزويد حرفائه الأجانب وخاصة في بنغلاديش وأوروبا، بكمّيات من هذا السماد، حيث بلغت صادراته منذ بداية العام وإلى الآن حوالي 100 ألف طن .



وإعتبر مدير المعمل أنّه على الرّغم "من عديد الصعوبات التي يُلاقيها المعمل وخاصة من ناحية النقص في الأعوان"، فإنّه نجح في الإيفاء بتعهداته تجاه حرفائه المحلّيين والأجانب وإمدادهم بسماد ثلاثي الفسفاط الرفيع.