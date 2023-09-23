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قابس: تقديم محاضرات وورشات تطبيقية خلال الأيام الطبية العسكرية 15

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 12:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انطلقت، يوم أمس الجمعة بمدينة قابس، أشغال الأيام الطبية العسكرية 15 التي تنظمها الادارة العامة للصحة العسكرية، والتى تتواصل على امتداد يومين بمشاركة اطارات طبية وشبه طبية من العسكريين والمدنيين وبحضور ممثلين عن المخابر والشركات الطبية الوطنية.

وتهدف الايام الطبية، التي افتتحها المدير العام للصحة العسكرية، الى مواكبة التطورات العلمية في المجال الطبي والتعريف بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتبادل المعارف والخبرات بين المشاركين، وتتضمن 25 محاضرة و07 ورشات تطبيقية و104 معلقات بحثية طبية.

...

وتتناول المحاضرات المبرمجة بالمناسبة بالخصوص، مستجدات الطب الاستعجالي وعلاجات مرض السكري في الخط الأول والطب البيطري في الوسط العسكري وأمراض اللثة والأسنان والعيون والسرطان.

كما يتركز الاهتمام في هذه الأيام الطبية، على الاخلاء الصحي البري والجوي والبحري، وعلى الطب الاستثنائي اثناء الجوائح والامراض المستجدة والفيروسات المعدية، التي تشهد انتشارا في العالم، والدروس المستخلصة من جائحة "كورونا".


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