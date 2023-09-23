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سوسة: بقاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم تحسبا للتقلبات المناخية

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 52 ث
      
دعا والي سوسة نبيل الفرجاني خلال اشرافه مساء امس الجمعة، على اجتماع اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، الى ان تبقى اللجنة بكامل مكوناتها بحالة انعقاد دائم تحسبا للتقلبات المناخية، والى وضع الإمكانيات المتاحة على ذمة التدخلات الطارئة، مع تحديد برنامج تدخل واضح لاهم النقاط الزرقاء بالولاية

وتم التأكيد على ضبط قائمات فرق حصص الإستمرار وتمكين مقرر اللجنة من قائمة المسؤولين والفنيين والعملة والسواق، للإستعانة بهم عند الحاجة، الى جانب الحرص على جاهزية كل الامكانيات اللوجستية والبشرية الموضوعة على ذمّة اللجنة

...

وشدد الحاضرون على ضرورة تخصيص المعدّات والآليات الضرورية لإنجاز خطّة العمل وإحكام توزيعها وتقريبها من الأماكن الأكثر عرضة لانعكاسات التقلبات المناخية، والرفع من جاهزية الإطارات والأعوان وفرق الاستمرار، الى جانب الحرص على توفير الالات والمعدات الثقيلة من شاحنات ماسحة وجرارات وجرافات ومضخات المياه، وتمت الدعوة إلى تشريك وتحسيس المقاولين الخواص بضرورة المساعدة اللوجستية لتدعيم مجهودات اللجنة الجهوية

يذكر ان إطارات الحماية المدنية بالجهة، دعوا المصالح البلدية الى الإسراع بالتدخل في بعض المواقع على غرار شارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة سوسة، وساحة سيدي يحي وشارع محمد الخامس، اين تتراكم المياه بمستويات عالية.


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