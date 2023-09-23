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الكاف: جمعية "مبادرة الكاف " توفر قروضا بدون فائض لاصحاب المشاريع المجددة

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 14:53 قراءة: 0 د, 30 ث
      
انتظم يوم أمس الجمعة بمقر ولاية الكاف، في إطار دعم وتنويع الأنشطة الاقتصادية بالولاية، حفل تم خلاله توزيع 13 قرضا دون فائض لفائدة 13 منتفعة ومنتفعا اسندت من قبل جمعية "مبادرة الكاف"، وذلك في اطار تمويل جملة من المشاريع في مجالات الصناعات التقليدية ومهن التراث والسياحة البديلة يتراوح معدل القيمة المالية للقرض الواحد بين 05 و 10 آلاف دينار

وتهدف هذه المبادرة، وفق ما صرح به رئيس الجمعية مهدي الكلاعي لصحفي "وات"، إلى دعم المشاريع الصغرى في قطاعات تشكو من نقص في التمويل وتحتاج إلى الدعم المادي لضمان ديمومتها وتطويرها قدر الإمكان، وخاصة منها المشاريع المحلية المجددة، على حد تعبيره.


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