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بطولة العالم للصارعة الرومانية (وزن 67 كلغ) التونسي سليمان نصر ينهزم امام الكوبي لويس سانشيز 8-صفر

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 12:11 قراءة: 0 د, 32 ث
      
متابعة - خسر المصارع التونسي سليمان نصر امام الكوبي لويس البرتو اورتا سانشيز بنتيجة صفر-8 اليوم السبت في مباراته الثانية ضمن منافسات وزن 67 كلغ لحساب الدور السادس عشر لبطولة العالم للمصارعة الرومانية التي تقام حاليا بالعاصمة الصربية بلغراد والمؤهّلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان سليمان نصر تغلب في مباراته الاولى في الدور التمهيدي على البولوني ماتيوس بيرناتاك بنتيجة 3-1.

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يذكر انه في اطار منافسات المصارعة النسائية، خرجت التونسية خديجة الجلاصي منذ الدور السادس عشر في وزن 68 كلغ اثر خسارتها امام الصينية فينغ زهو 3-5 بينما ودعت سوار بوستة المسابقة في وزن 59 كلغ من الدور ثمن النهائي بعد هزيمتها امام البلجيكية ايلينا بروغر 1-12.




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