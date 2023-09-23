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الرائد الرسمي: تسمية رئيس مدير عام الصيدلية المركزية ومدير عام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 36 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير أمر عدد 586 لسنة 2023 مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 يقضي بتسمية المهدي الدريدي رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.


كما تم بمقتضى أمر عدد 587 لسنة 2023 مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 تسمية عبد الرزاق الهذيلي مديرا عاما للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
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يذكر أنه كان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 جويلية 2023، القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.

وتجمع هذه الوكالة 4 هياكل وهي وحدة الصيدلة والدواء وإدارة التفقد الصيدلي والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وتشجع على تشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية وتحفيز المصنعين التونسيين عبر تقديم جملة من التسهيلات منها ما يتعلق بالرُخص.


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