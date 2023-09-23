وزيرا خارجية تونس وهولندا يؤكدان عزم البلدين على تطوير التعاون الاقتصادي والتّجاري وفي الطّاقات المتجدّدة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، ووزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز سلوت، في محادثة جمعتهما بنيويورك بمناسبة الدّورة 78 للجمعية العامة للأمم المتّحدة بنيويورك، عزم البلدين على مزيد تطوير التعاون الثنائيّ في مجالات الاقتصاد والتّجارة والطّاقات المتجدّدة.



وتطرّق اللقاء، وفق بلاغ صادر السبت عن وزارة الخارجية، إلى أهمّ التطوّرات الإقليمية والدّولية، فضلا عن الترشّحات التّونسيّة صلب المنظّمات الدّوليّة.



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