بمناسبة المولد النبوي الشريف ،عطلة بيوم واحد ،الاربعاء 27 سبتمبر
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الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
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