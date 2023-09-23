بمناسبة المولد النبوي الشريف ،عطلة بيوم واحد ،الاربعاء 27 سبتمبر

اعلنت رئاسة الحكومة أنّه، بمناسبة المولد النّبوي الشّريف، يتمتّع أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة بعطلة بيوم واحد وذلك، يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 وذلك عملا بأحكام الأمر الرّئاسي عدد 223 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2021 .



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