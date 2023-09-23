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وزير الخارجية يشارك بنيويورك في المشاورات الوزارية حول تفعيل صندوق التعويض عن اضرار التغيرات المناخية

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 09:37 قراءة: 1 د, 4 ث
      
مثّلت مسألة التغيرات المناخية والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها محور مشاركة نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج، في المشاورات الوزارية التي انتظمت يوم امس بنيويورك حول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تمّ الإتفاق على إحداثه خلال مؤتمر الأطراف الأخير (COP 27)

ولدى مداخلته في الحوار التفاعلي حول هذا الموضوع أبرز نبيل عمار أن تونس تعدّ من بين الدول الأكثر تضرّرا من التغير المناخي الذي أصبحت تداعياته تهدّد أمنها المائي والغذائي وتعيق جهودها التنموية بصفة مباشرة، وذلك وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الخارجية  

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وأكّد الوزير بهذه المناسبة أنّ التعويض يعّد مسألة محورية بالنسبة للدول النامية من أجل تحقيق العدالة المناخية وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، داعيا في هذا الإطار إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار من خلال الإسراع في وضع الترتيبات الإجرائية لدخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن وقبل نهاية مؤتمر الأطراف المقبل (COP 28). 

كما دعا الأطراف المانحة إلى رصد الاعتمادات الكافية لتفعيل هذه الآلية وتبسيط إجراءات الولوج إليها بما يتناسب مع الطبيعة الاستعجالية للعمل المناخي ويستجيب للحاجيات العاجلة للدول المتضررة في تعويض الخسائر التي لحقتها، مجدّدا إستعداد تونس وعزمها على الانخراط بفاعلية في الجهود الدولية في هذا المجال.
يشار الى ان وزير الخارجية يشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 78 للجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة بنيويورك من 18 الى 23 سبتمبر الجاري  


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