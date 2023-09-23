عمار يبحث مع غوتيريش أهم القضايا الدولية الراهنة وانعكاساتها على الدول النامية

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في لقاء بنيويورك، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أهمّ القضايا الدّولية الرّاهنة ومختلف الأزمات المتداخلة التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها خاصة على الدول النامية، وفق بلاغ صادر عن الخارجية صباح اليوم السبت.



وسجل الجانبان، في اللقاء الذي جرى بمناسبة أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، تطابق وجهات النظر حول ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على المعالجة الجذرية وعلى التضامن والعدالة لمجابهة مختلف التحديات الماثلة خاصة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





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وجدّد الوزير، في هذا السياق، إلتزام تونس وإيمانها العميق بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها لمبادرات ومقترحات الأمين العام في إطار "خطتنا المشتركة" لمواجهة التحديات المستجدة بما في ذلك دعوته لإصلاح الهيكل المالي الدولي بما يتلاءم مع التغيرات الجوهرية التي شهدها العالم وحتى يمكّن الدول النامية من النفاذ إلى التمويل الميسّر بما يسهم في القضاء على الفقر ومجابهة تداعيات التغير المناخي.



وأكد استعداد تونس لتعزيز التعاون مع المنظمة الأممية والإسهام في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الأمن والسّلم الدوليين.



من ناحيته، جدّد الأمين العام دعمه لتونس وتطلعّه لتعزيز التعاون معها، مذّكرا بمواقفها ومثمّنا إسهاماتها الفاعلة في معالجة المسائل والقضايا المطروحة على جدول أعمال المنتظم الأممي.



واستذكر في هذا السياق المدّ التضامني الذي خصّت به تونس اللاجئين إبّان اندلاع الأزمة في ليبيا سنة 2011.

