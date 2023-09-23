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الترجي الرياضي ينهي اجراءات تعاقده مع المهاجم الغامبي كابا سو

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 09:02 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن الترجي الرياضي انهاء اجراءات تعاقده مع المهاجم الغامبي كابا سو قادما من مستقبل سليمان.
واوردت الصفحة الرسمية للترجي الرياضي على الفايسبوك ان عقد كابا سو (18 عاما) يمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد.
ويحتل الترجي المركز الثالث في المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بينما يتصدر الصفاقسي الترتيب ب9 نقاط من 4 مقابلات. ويلتقي الفريقان في قمة الجولة الخامسة يوم الاحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس.


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