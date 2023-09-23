سليانة: حجز 1500 علبة سجائر محلية ومبلغ 71 الف دينار

قام أعوان وإطارات الفرقة الجهوية للشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء أمس الجمعة، بضبط 1500 علبة من السجائر المحلية لدى شخص بمدينة سليانة، وذلك في إطار مقاومة ظاهرة الاحتكار والمضاربة، وفق مصدر أمني



وأضاف ذات المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المظنون فيه كان ينوي المضاربة في كمية المحجوزة، لافتا إلى أن ذات الوحدات حجزت أيضا مبلغا ماليا قدر ب 71 الف دينار بمحله المعد لبيع السجائر دون ترخيص





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وأشار ذات المصدر إلى تقديم المظنون فيه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه