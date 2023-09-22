إنهاء مهام هشام عنان، الرئيس المدير العام لSTEG وتعيين فيصل طريفة خلفا له

قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة، "إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، وتعيين فيصل طريفة خلفا له"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



وكانت معظم مناطق الجمهورية شهدت فجر الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، انقطاعا في الكهرباء.

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