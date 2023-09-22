إنهاء مهام هشام عنان، الرئيس المدير العام لSTEG وتعيين فيصل طريفة خلفا له
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الجمعة 22 سبتمبر 2023 | 7 ربيع الأول 1445
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