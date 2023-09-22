الإدارة العامة للصحّة العسكرية تنظم الأيام الطبية العسكرية الخامسة عشرة بقابس

تنظّم الإدارة العامة للصحّة العسكرية، يوم الجمعة و السبت 23 سبتمبر بمدينة قابس، الأيام الطبية العسكرية الخامسة عشرة، وذلك بمشاركة حوالي 250 إطارا طبّيا وشبه طبّي، من العسكريين والمدنيين وبحضور بعض الممثلين عن المخابر والشركات الطبية الوطنية.



ومن المنتظر أن تتضمّن هذه التظاهرة التي أشرف على افتتاحها المدير العام للصحة العسكرية، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني، دروسا ومحاضرات ونقاشات يؤمنها أطباء ومحاضرون حول مواضيع ذات علاقة بالطبّ الاستعجالي وعمليات الإخلاء الصحّي وأمراض السكري وأمراض اللثّة والأسنان والعيون والسرطان، إلى جانب الطبّ البيطري في الوسط العسكري وغيرها من الاختصاصات الطبية والأمراض المستجدّة والفيروسات المعدية التي تشهد انتشارا واسعا في العالم.





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كما سيتم أثناء هذه الأيام تنظيم ورشات تطبيقية، قصد التعرّف على أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتبادل المعارف والخبرات بين المشاركين وتنمية القدرات البشرية والتقنية في المجال الطبي والإسناد الصحّي.